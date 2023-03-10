Российские отели с «все включено» обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь
Алкогольные напитки российского производства должны в неограниченном количестве предоставляться на обед и ужин в отелях страны с системой «все включено». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на стандарт «Услуги средств размещения "все включено" и "ультра все включено"», утвержденный Росстандартом.
Согласно документу, российские крепкие напитки должны быть представлены на «шведском столе» во время обеда и ужина, в точке дополнительного питания.
«Пиво - не менее одного вида, вино сухое/ полусладкое красное/белое - не менее трех видов, крепкий алкоголь - не менее двух видов и коктейли на его основе», — указано в стандарте.
Безалкогольные прохладительные и горячие напитки также должны быть представлены в неограниченном количестве.
При этом в отелях «ультра все включено» должно быть доступно не менее пяти видов крепких напитков отечественного и импортного производства, как минимум семь видов коктейлей на основе крепкого алкоголя. В пятизвездочных отелях «ультра все включено» должны в неограниченном количестве предлагать на завтрак игристое вино.
Кроме того, стандарт устанавливает требрвания к количеству баров в отелях. Для категории «три звезды» и ниже по системе «все включено» необходимо не менее двух баров, «четыре звезды» — как минимум три бара, в пятизвездочных — не менее четырех. Для отелей «ультра все включено» количество баров в зависимости от категории составляет два, четыре и шесть соответственно.
Новые нормы вступят в действие с 30 июня 2023 года.
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