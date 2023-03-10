Российские отели с «все включено» обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь

Согласно документу, российские крепкие напитки должны быть представлены на «шведском столе» во время обеда и ужина, в точке дополнительного питания.

«Пиво - не менее одного вида, вино сухое/ полусладкое красное/белое - не менее трех видов, крепкий алкоголь - не менее двух видов и коктейли на его основе», — указано в стандарте.

Безалкогольные прохладительные и горячие напитки также должны быть представлены в неограниченном количестве.

При этом в отелях «ультра все включено» должно быть доступно не менее пяти видов крепких напитков отечественного и импортного производства, как минимум семь видов коктейлей на основе крепкого алкоголя. В пятизвездочных отелях «ультра все включено» должны в неограниченном количестве предлагать на завтрак игристое вино.

Кроме того, стандарт устанавливает требрвания к количеству баров в отелях. Для категории «три звезды» и ниже по системе «все включено» необходимо не менее двух баров, «четыре звезды» — как минимум три бара, в пятизвездочных — не менее четырех. Для отелей «ультра все включено» количество баров в зависимости от категории составляет два, четыре и шесть соответственно.

Новые нормы вступят в действие с 30 июня 2023 года.

