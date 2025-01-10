«Свято место»: Россияне собрались в Сочи, Дагестан и Абхазию на фоне мазута в Анапе

Количество бронирований летнего отдыха в Крыму, Сочи, Геленджике, Дагестане и Абхазии увеличилось на фоне массового загрязнения мазутом в Анапе, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН.

Мазут из-за ЧП с танкерами уже выплеснулся на пляжи по всему Крыму, от Керчи и Судака до Ялты, Феодосии, Севастополя и Евпатории. На Кубани зона загрязнения доходит примерно до Анапы. Но экологи предупреждают, что мазут может оказаться как южнее, там и в Азовском море – в Ейске. Также экологи отмечают, что по мере прогревания морской воды мазут начнет подниматься со дна. Мкртчян указал, что в Крыму нет массовых загрязнений, как и отмен поездок на лето.