«Свято место»: Россияне собрались в Сочи, Дагестан и Абхазию на фоне мазута в Анапе
Российские туристы также выбирают на замену Анапе поездку за границу, но таких меньшинство, отметил в эфире НСН Алексан Мкртчян.
Количество бронирований летнего отдыха в Крыму, Сочи, Геленджике, Дагестане и Абхазии увеличилось на фоне массового загрязнения мазутом в Анапе, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН.
Мазут из-за ЧП с танкерами уже выплеснулся на пляжи по всему Крыму, от Керчи и Судака до Ялты, Феодосии, Севастополя и Евпатории. На Кубани зона загрязнения доходит примерно до Анапы. Но экологи предупреждают, что мазут может оказаться как южнее, там и в Азовском море – в Ейске. Также экологи отмечают, что по мере прогревания морской воды мазут начнет подниматься со дна. Мкртчян указал, что в Крыму нет массовых загрязнений, как и отмен поездок на лето.
«Что касается лета, конечно, снизилось количество бронирования на регион Анапы. Но мы видим рост бронирования по тому же Крыму. В Судаке какой-то катастрофы нет, там есть отдельные пятна. Более-менее массовое загрязнение – Керченский полуостров. В Судаке, Феодосии мы не видим массовых отмен, люди туда в принципе едут. А главные продажи все равно идут по южному берегу Крыма – Севастополь. Здесь мы наоборот видим рост по сравнению с прошлым годом. Понятно, что свято место пусто не бывает. Если люди не едут в Анапу, то мы видим рост бронирования и на Туапсинский район, на Геленджик, Сочи, на Абхазию, Каспий, тот же Дагестан. У нас же есть не только Черное море, все уперлись в него... У нас Каспийское море теплое, летом там тепло купаться. Кто-то выбирает вместо Анапы поехать за границу, но это меньшинство», - сказал Мкртчян.
При этом он отметил, что те россияне, у которых были запланированы поездки в Анапу от предприятий, не отменяют их. А среди туристов, которые оплачивают поездки сами, отмены на январь-февраль достигают 70%.
«Тут очень важно, что есть четыре категории отдыхающих, которые едут в Анапу. Первая категория отдыхающих – те, за кого платят предприятия, профсоюзы, либо частично, либо полностью. Эти люди, естественно, не отменяют поездки. Вторая категория людей – те, кто едут лечиться. Эти люди тоже едут, отмен там 3-5%, потому что человек едет лечиться и не собирается купаться в море. Третья большая категория людей – это дети. Анапа – один из главных детских курортов страны. И здесь тоже очень много льготных оплат, где предприятия платят за ребенка или еще каким-то образом родители возмещают стоимость отдыха ребенка. Здесь мы не видим массовых отмен, потому что это все летняя история. И четвертая категория людей – те, кто самостоятельно бронируют за свои деньги и сами принимают решения, куда они едут. Вот здесь самый высокий процент, может достигать 70% отмен на январь-февраль», - указал собеседник агентства.
Мкртчян подчеркнул, что на южном берегу Крыма нет массовых выбросов мазута и отмен поездок.
«В Керчи находятся всего 3% отелей Крыма и Севастополя. 97% отдыхающих живут не в Керчи. Поэтому каких-то отмен мы не видим по Крыму. Потому что в основном мы продаем южный берег Крыма, ниже Судака – Алушта, Алупка, Ялта, Мухалатка, Форос, Севастополь, Евпатория. Там массовых выбросов нет, и люди на это не реагируют», - добавил он.
Ранее волонтер Ирина Иванчук в разговоре с НСН рассказала, что волонтеры, устраняющие в Анапе последствия разлива мазута в Черном море, не смогут решить проблему «лопатами и руками», однако власти не считают ситуацию критичной, передает «Радиоточка НСН».
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