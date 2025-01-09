Куренков: Основной объем выбрасываемого на побережье Кубани мазута собран

Основной объём мазута с затонувших в Чёрном море танкеров, который был выброшен на побережье Краснодарского края, собран. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.

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На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства он указал, что из-за «сильного ветра и нагонной волны» почти ежедневно фиксируются повторные локальные выбросы.

«Они оперативно ликвидируются», - заключил Куренков.

Ранее Путин заявил, что для минимизации ущерба после ЧС с разливом мазута в Чёрном море пока делается недостаточно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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