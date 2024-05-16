АТОР: Каждый пятый российский заявитель на шенген в 2023 году получил отказ

Уточняется, что доля отказов в визе, зафиксированная в прошлом году, в 7 раз превышает аналогичные показатели 2019 года.

По итогу прошлого года Россия вошла в том-5 стран мира по числу обращений за шенгенской визой. Лидером стал Китай, граждане этой страны направили 1,1 миллиона заявлений на шенген. Также в топ вошла Турция (1,05 миллиона обращений), Индия (966 тысяч обращений) и Марокко (591 тысяч обращений).

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года турпоток россиян в зарубежные страны увеличился на 16,2%, «Радиоточка НСН».

