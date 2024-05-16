АТОР: Каждый пятый российский заявитель на шенген в 2023 году получил отказ
В 2023 году россияне подавали документы на шенгенскую визу более 520 тысячи раз, при этом туристам было отказано в 10% случаев. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на статистику Еврокомиссии.
Уточняется, что доля отказов в визе, зафиксированная в прошлом году, в 7 раз превышает аналогичные показатели 2019 года.
По итогу прошлого года Россия вошла в том-5 стран мира по числу обращений за шенгенской визой. Лидером стал Китай, граждане этой страны направили 1,1 миллиона заявлений на шенген. Также в топ вошла Турция (1,05 миллиона обращений), Индия (966 тысяч обращений) и Марокко (591 тысяч обращений).
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года турпоток россиян в зарубежные страны увеличился на 16,2%, «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru