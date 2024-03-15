«200 тысяч за неделю»: Болгарский Шенген упростит россиянам отдых

Шенгенские визы, которые начинает выдавать россиянам Болгария, упростят отдых в этой стране и на Кипре, объяснил в интервью НСН вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Ранее стало известно, что посольство Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге с 1 апреля впервые начнут оформлять гражданам РФ шенгенские визы двух типов: первый распространяется на Болгарию, Кипр и Румынию, второй – на все страны Шенгенского пространства.