РСТ: Срок оформления шенгенских виз увеличился до 60 дней
Российский союз туриндустрий сообщил о том, что срок оформления шенгенских виз для российских туристов увеличился до 60 дней.
В сообщении на сайте организации говорится о том, что сейчас растет спрос на поездки в Европу, однако консульства не расширяют возможности для обработки документов. Таким образом, растет загруженность визовых центров и консульских служб.
Отмечается, что ситуация осложняет жизнь туристам, желающим отправиться в групповое путешествие с привязкой к срокам поездки. В РСТ отметили, что сложности с записью на подачу документов зафиксировали в визовых центрах Италии и Испании.
Ранее стало известно, что власти Шри-Ланки решили продлить действие пилотного проекта, в рамках которого туристы из семи стран, в том числе из России, смогут оформить бесплатную визу, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru