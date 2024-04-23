РСТ: Срок оформления шенгенских виз увеличился до 60 дней

В сообщении на сайте организации говорится о том, что сейчас растет спрос на поездки в Европу, однако консульства не расширяют возможности для обработки документов. Таким образом, растет загруженность визовых центров и консульских служб.

Отмечается, что ситуация осложняет жизнь туристам, желающим отправиться в групповое путешествие с привязкой к срокам поездки. В РСТ отметили, что сложности с записью на подачу документов зафиксировали в визовых центрах Италии и Испании.

Ранее стало известно, что власти Шри-Ланки решили продлить действие пилотного проекта, в рамках которого туристы из семи стран, в том числе из России, смогут оформить бесплатную визу, отмечает RT.

