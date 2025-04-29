Страны ЕС продолжают выдачу «золотых виз» за инвестиции

Европейский суд общей юрисдикции счел нарушением норм ЕС и запретил действующую на Мальте систему покупки гражданства за инвестиции, известную как система «золотых паспортов». На острове действует программа получения гражданства страны в обмен на инвестиции в размере одного миллиона евро. Другие страны ЕС неоднократно выступали с критикой в адрес властей Мальты, отмечая, что эта схема позволяет получать гражданство лицам с криминальными доходами.

Мурадян отметил, что ряд европейских стран продолжают выдавать не «золотые паспорта», а «золотые визы» за инвестиции в экономику.

«Программы обмена инвестиций на паспорт действовали по сути только в двух странах Евросоюза – это Мальта и Кипр. Кипр ранее уже приостановил выдачу именно паспортов за инвестиции. Паспорт в обмен на инвестиции в Евросоюзе сейчас практически невозможно получить, так как должен быть очень большой ценз оседлости. Такую лазейку у себя не оставил никто, кроме Мальты. Однако получение «золотых виз» или ВНЖ все также доступно во многих странах ЕС: это и Греция, и Хорватия, и Болгария, и Венгрия. Но это абсолютно не то же самое, что гражданство», - сказал собеседник НСН.