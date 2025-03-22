Латник: США за один день продали 1000 «золотых виз» на $5 млрд
США продали тысячу «золотых виз» по $5 млн каждая всего за день. Об этом заявил министр торговли Говард Латник.
По его словам, программа, предоставляющая инвесторам право на постоянное проживание, пользуется огромным спросом.
«В мире есть 37 миллионов человек, которые могут купить эту карту… Президент считает, что мы можем продать миллион», - заявил Латник.
Несмотря на то, что владельцы карт смогут подавать заявки на гражданство, Латник отметил, что большинство из них, скорее всего, откажутся от этого, чтобы избежать налогового законодательства США.
Латник отметил, что средства, собранные с продажи «золотых виз», будут направлены на сокращение национального долга США, который на данный момент составляет $36,2 триллиона.
19 февраля 2025 года пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что за первые два года действия в России программы «золотых виз» обращения для получения вида на жительство по упрощенной схеме подали 40 инвесторов из 14 стран, 23 заявки были одобрены. Это позволило привлечь в российскую экономику 2,66 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Латник: США за один день продали 1000 «золотых виз» на $5 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru