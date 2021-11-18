Стало известно, как введение QR-кодов в самолетах отразится на стоимости билетов

Не исключено, что вскоре они будут требоваться при посадке в самолет или на поезд дальнего следования. Как сообщил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев, новые ограничения — не более, чем действенный способ дисциплинировать население. Данная инициатива вряд ли окажет воздействие на стоимость билетов. Однако эксперт не исключил появление некоторых сложностей.

«Да, будут какие-то дополнительные трудности: надо приобрести сканеры, нужно обучить народ, чтобы с ними работать в аэропорту. Думаю, что это не такие большие трудности. Секундное дело», — отметил Горбачев.

Ранее экс-депутат Госдумы, посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская в прямом эфире в Instagram заявила, что QR-коды «нарушают Конституцию, и не только Конституцию».

