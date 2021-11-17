В России могут ввести QR-коды по количеству антител
Правительство России рассматривает возможность введения QR-кодов по достаточному количеству антител к COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Попова отметила, что у правительства уже есть варианты реализации проекта, но они пока находятся в разработке. «Это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено», - подчеркнула Попова на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья.
Также глава Роспотребнадзора заявила, что всех переболевших коронавирусом необходимо прививать от гриппа. Она объяснила, что в прошлом году заболевших гриппом почти не было, а значит иммунитет к болезни мог ослабнуть.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что все россияне с признаками ОРВИ будут обязаны проходить тестирование на COVID-19.
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