В России могут ввести QR-коды по количеству антител

Попова отметила, что у правительства уже есть варианты реализации проекта, но они пока находятся в разработке. «Это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено», - подчеркнула Попова на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что всех переболевших коронавирусом необходимо прививать от гриппа. Она объяснила, что в прошлом году заболевших гриппом почти не было, а значит иммунитет к болезни мог ослабнуть.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что все россияне с признаками ОРВИ будут обязаны проходить тестирование на COVID-19.

