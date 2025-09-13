АТОР: Спрос на туры в Китай после отмены виз взлетел в три раза
Спрос на туры в Китай после отмены виз взлетел в три раза, рассказал «Звезде» вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян.
По его словам, цены на перелет выросли на 15-25%.
Мурадян отметил, что особенно популярны у россиян комбинированные туры в Китай: когда часть путешествия пройдет в городе, а часть на пляжном острове Хайнань. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу подходят для экскурсий и погружения в культуру, добавил Мурадян.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявлял НСН, что получить визу в Китай было далеко не просто, после введения безвизового режима туроператоры ждут рост турпотока на 30%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Питбайки и китайские производители: Автоэксперты объяснили рост числа ДТП с мотоциклами
- Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
- АТОР: Спрос на туры в Китай после отмены виз взлетел в три раза
- Путин в поздравлении с Днем города назвал Москву лучшим городом планеты
- Трамп пригрозил России санкциями против нефти
- Россиянке грозит семь лет тюрьмы за названный мошенникам код из СМС
- Мать блогера Лерчек распродает её люксовые вещи из-за финансовых проблем
- Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска
- Высота атмосферного давления в Москве повторила рекорд 2015 года
- Военкор Котенок опубликовал видео передвижения бойцов ВС РФ по газовой трубе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru