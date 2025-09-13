По его словам, цены на перелет выросли на 15-25%.



Мурадян отметил, что особенно популярны у россиян комбинированные туры в Китай: когда часть путешествия пройдет в городе, а часть на пляжном острове Хайнань. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу подходят для экскурсий и погружения в культуру, добавил Мурадян.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявлял НСН, что получить визу в Китай было далеко не просто, после введения безвизового режима туроператоры ждут рост турпотока на 30%.

