Спрос на туры на Камчатку резко упал из-за дороговизны
Падение спроса на туры на Камчатку со стороны организованных туристов составил 15-35 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В организации пояснили, что связано это в том числе с высокими ценами на отдых на полуострове.
По словам вице-президента АТОР, гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, падение спроса в организованном сегменте происходит медленнее, чем среди самостоятельных туристов. По его данным, число запросов на отели на Камчатке обвалилось на 30-40 процентов по сравнению с предыдущими годами.
Камчатка – одно из самых дорогих туристических направлений в России, оно остается нишевым, добавил Ромашкин.
Отдых в Турции не подешевеет из-за обвала лиры, заявил накануне вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru