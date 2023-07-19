Спрос на туры на Камчатку резко упал из-за дороговизны

Падение спроса на туры на Камчатку со стороны организованных туристов составил 15-35 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В организации пояснили, что связано это в том числе с высокими ценами на отдых на полуострове.

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По словам вице-президента АТОР, гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, падение спроса в организованном сегменте происходит медленнее, чем среди самостоятельных туристов. По его данным, число запросов на отели на Камчатке обвалилось на 30-40 процентов по сравнению с предыдущими годами.

Камчатка – одно из самых дорогих туристических направлений в России, оно остается нишевым, добавил Ромашкин.

Отдых в Турции не подешевеет из-за обвала лиры, заявил накануне вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.


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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
ТЕГИ:Внутренний ТуризмРостуризмКамчатка

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