Спрос на туры на Камчатку резко упал из-за дороговизны

Падение спроса на туры на Камчатку со стороны организованных туристов составил 15-35 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В организации пояснили, что связано это в том числе с высокими ценами на отдых на полуострове.