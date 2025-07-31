СМИ: Регионам рекомендовали активней использовать Maх

Прежде всего, речь идет о государственных и муниципальных чиновниках. По данным издания, Max установят главы регионов, члены региональных правительств, руководители избиркомов, сенаторы, депутаты Госдумы, а также высокопоставленные местные депутаты, мэры и прочие. В некоторых субъектах чиновникам посоветовали завести аккаунты в Maх до 1 августа.

Кроме того, переход на отечественный мессенджер для сотрудников банковского и госсекторов неизбежен в силу действующего законодательства. С 1 июня чиновникам, сотрудникам банков и ряда других организаций запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами: эта мера принята в рамках закона о борьбе с телефонным и кибермошенничеством, сообщают «Ведомости».

64% россиян поддержали создание национального мессенджера Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

