СМИ: Регионам рекомендовали активней использовать Maх
Национальный мессенджер Max начиная рекомендовано с конца июля – начала августа активней использовать в регионах, сообщают «Ведомости».
Прежде всего, речь идет о государственных и муниципальных чиновниках. По данным издания, Max установят главы регионов, члены региональных правительств, руководители избиркомов, сенаторы, депутаты Госдумы, а также высокопоставленные местные депутаты, мэры и прочие. В некоторых субъектах чиновникам посоветовали завести аккаунты в Maх до 1 августа.
Кроме того, переход на отечественный мессенджер для сотрудников банковского и госсекторов неизбежен в силу действующего законодательства. С 1 июня чиновникам, сотрудникам банков и ряда других организаций запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами: эта мера принята в рамках закона о борьбе с телефонным и кибермошенничеством, сообщают «Ведомости».
64% россиян поддержали создание национального мессенджера Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru