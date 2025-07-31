Эксперт: Грибы могут отсрочить старение
В грибах содержится аминокислота эрготионеин, которая является потенциальным геропротектором, замедляющая старение, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на научного сотрудника Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Михаила Болкова.
Эрготионеин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти же вещества содержатся в таких грибах, как лисички, белые, подберезовики, опята.
При этом эксперт напомнил, что в зоне промышленных городов грибы впитывают металлы и прочие загрязнения. Однако лучше всего предотвращают старение физические упражнения и правильное питание без переедания. При этом необходимо употреблять большое количество ягод и зелени, в которых содержится большая часть потенциальных геропротекторов.
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