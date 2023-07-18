АТОР: отдых в Турции подорожает на фоне падения лиры
Отдых в Турции не подешевеет из-за обвала лиры, заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.
По его словам, туризм в Турции привязан к евро, так что обвал лиры никак не повлияет на стоимость отдыха для россиян.
Между тем, Мурадян выразил мнение, что съездить в Турцию для российских туристов может стать и вовсе дороже из-за растущих цен на топливо. Однако, по его словам, подорожание не будет кардинальным, так как отельеры перестраховались и заранее подняли стоимость проживания.
Накануне стало известно, что поток россиян в Грузию за полгода вырос в два раза, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru