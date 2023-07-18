АТОР: отдых в Турции подорожает на фоне падения лиры

По его словам, туризм в Турции привязан к евро, так что обвал лиры никак не повлияет на стоимость отдыха для россиян.

Между тем, Мурадян выразил мнение, что съездить в Турцию для российских туристов может стать и вовсе дороже из-за растущих цен на топливо. Однако, по его словам, подорожание не будет кардинальным, так как отельеры перестраховались и заранее подняли стоимость проживания.

Накануне стало известно, что поток россиян в Грузию за полгода вырос в два раза, передает RT.

