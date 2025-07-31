Российская нейросеть обошла по точности диагностики ИИ от Microsoft
Российский медицинский AI-помощник на основе нейросетевой модели GigaChat в ходе испытания достиг 93% точности в выявлении болезней, сообщают «Известия».
Ранее аналогичная нейросеть от корпорации Microsoft в аналогичном эксперименте добилась показателя в 85%. Программе нужно было диагностировать патологии на примерах реальных кейсов из медицинского журнала New England Journal of Medicine. Российская разработка действовала вслепую и успешно выявила такие редкие заболевания, как болезнь Уиппла, ацерулоплазминемия и метгемоглобинемия.
AI-помощник проходит испытания. Его помощью уже воспользовались более 160 тысяч раз.
Ранее нейросеть GigaChat сдала вступительный экзамен в Гнесинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru