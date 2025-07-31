Российская нейросеть обошла по точности диагностики ИИ от Microsoft

Ранее аналогичная нейросеть от корпорации Microsoft в аналогичном эксперименте добилась показателя в 85%. Программе нужно было диагностировать патологии на примерах реальных кейсов из медицинского журнала New England Journal of Medicine. Российская разработка действовала вслепую и успешно выявила такие редкие заболевания, как болезнь Уиппла, ацерулоплазминемия и метгемоглобинемия.

AI-помощник проходит испытания. Его помощью уже воспользовались более 160 тысяч раз.

Ранее нейросеть GigaChat сдала вступительный экзамен в Гнесинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

