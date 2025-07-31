По данным издания, президент США теряет терпение на Украине. Поэтому очевидно, что Трамп попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, по крайней мере, в его представлении, завоевать большее уважение президента России Владимира Путина.

Замена Зеленского — самая лёгкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется. Это, в свою очередь, станет четким сигналом для Франции, Великобритании и Германии, что в ситуациях вокруг Европы решения принимает только Трамп.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию СВР о замене Зеленского на Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

