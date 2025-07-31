СМИ: Трамп вскоре решится на замену Зеленского
Американский президент Дональд Трамп может решиться на замену украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы восстановить свой авторитет, сообщает Strategic Culture.
По данным издания, президент США теряет терпение на Украине. Поэтому очевидно, что Трамп попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, по крайней мере, в его представлении, завоевать большее уважение президента России Владимира Путина.
Замена Зеленского — самая лёгкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется. Это, в свою очередь, станет четким сигналом для Франции, Великобритании и Германии, что в ситуациях вокруг Европы решения принимает только Трамп.
Ранее в Кремле прокомментировали информацию СВР о замене Зеленского на Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru