Поток россиян в Грузию за полгода вырос в два раза

Число граждан России, посетивших Грузию с января по июнь, составило больше о 577 тысяч, это больше, чем в два раза превосходит такой же показатель прошлого года. Об этом сообщила Национальная администрация туризма Грузии.

По ее данным, по числу посетителей Россия уступает лишь Турции, откуда в Грузию прибыло 582,5 тыс. человек. Общее число международных визитов в эту республику превысило 2,8 млн, что на 75,9% больше, чем в 2022 году.