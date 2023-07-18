Поток россиян в Грузию за полгода вырос в два раза
Число граждан России, посетивших Грузию с января по июнь, составило больше о 577 тысяч, это больше, чем в два раза превосходит такой же показатель прошлого года. Об этом сообщила Национальная администрация туризма Грузии.
По ее данным, по числу посетителей Россия уступает лишь Турции, откуда в Грузию прибыло 582,5 тыс. человек. Общее число международных визитов в эту республику превысило 2,8 млн, что на 75,9% больше, чем в 2022 году.
Грузию в нынешнем году активно посещали также граждане Азербайджана, Армении, Израиля, Казахстана и Украины.
На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщил, что в Батуми местные жители устроили драку с россиянами, которые пожаловались на отсутствие электричества в элитном жилом комплексе Batumi View, где они остановились.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru