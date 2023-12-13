Спрос на поездки в Европу у россиян неожиданно вырос

Отмечается, что в этом году россияне активнее бронируют поездки в Европу, чем в канун 2023 года.

Так, самым популярным направлением из зарубежных курортов у российских туристов стали Узбекистан и Армения, а на втором месте расположились Япония и страны Европы.

Ранее сообщалось, что четверть российских туристов проведут новогоднюю ночь в Москве, отмечает «Радиоточка НСН».

