Спрос на поездки в Европу у россиян неожиданно вырос
Несмотря на отсутствие прямого авиасообщениями между Россией и странами Европы, российские туристы выбирают это направление для новогоднего отдыха, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Отмечается, что в этом году россияне активнее бронируют поездки в Европу, чем в канун 2023 года.
Так, самым популярным направлением из зарубежных курортов у российских туристов стали Узбекистан и Армения, а на втором месте расположились Япония и страны Европы.
Ранее сообщалось, что четверть российских туристов проведут новогоднюю ночь в Москве, отмечает «Радиоточка НСН».
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