Мигранты, которые привозят с собой безграмотных детей, должны оставлять их дома, а не брать с собой. Об этом рассказал НСН заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил запретить детям мигрантов бесплатно учиться в школе с 1 по 11 класс, вне зависимости от возраста. Матвеев положительно отреагировал на законопроект, но посчитал, что у него мало шансов на успех.