Депутат Матвеев предложил отправить детей мигрантов домой

Российское законодательство помогает мигрантом перевозить свои семьи, но дети без знания русского языка не нужны в России, заявил НСН Михаил Матвеев.

Мигранты, которые привозят с собой безграмотных детей, должны оставлять их дома, а не брать с собой. Об этом рассказал НСН заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил запретить детям мигрантов бесплатно учиться в школе с 1 по 11 класс, вне зависимости от возраста. Матвеев положительно отреагировал на законопроект, но посчитал, что у него мало шансов на успех.

Депутат Нилов призвал отправить домой неграмотных детей мигрантов
«Я поддерживаю предложение, но не уверен, что оно будет реализовано. Надо понимать, что все инициативы необходимо соотносить с международными договорами, которые действуют на данный момент. У нас есть уставные документы Евразийского экономического союза, которые подразумевают возможность переезда мигрантов с семьями и бесплатное образование для их детей. Это гарантия, которая дается для граждан других стран, и на мой взгляд, Россия ведет себя довольно удивительно в этих вопросах. Это касается и вузов, когда количество бюджетных мест для россиян невелико, а для иностранных студентов постоянно увеличивается. Мне кажется, что еще важно было бы на этот момент обратить внимание. А в отношении того, что делать детям, которые не смогут учиться — они должны оставаться дома, не надо их привозить в Россию», — подчеркнул он.

Ранее Матвеев заявил НСН, что крупный бизнес хочет обеспечить себе сверхприбыли за счет завоза мигрантов и экономии на зарплатах россиян.

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ФОТО: ТАСС
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