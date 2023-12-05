Четверть российских туристов проведут новогоднюю ночь в Москве
Новогоднюю ночь российские туристы проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Так, провести новогоднюю ночь в столице планируют 26,4% путешественников. Чаще всего они выбирают трехзвездочные отели, а средняя стоимость суток, по данным бронирований, составляет 6 700 рублей.
Почти в такой же степени востребован Санкт-Петербург - 21,7% заказов в новогоднюю ночь, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.
Загрузка московских отелей восстанавливается и одновременно растет стоимость за номер, пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании Commonwealth Partnership (CMWP). В 2023 году загрузка столичных отелей выросла на 11%, а цена за номер – на 24%. Отели уверенно восстанавливают допандемийный уровень.
До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в 2023 году в российских отелях выросли цены. Он сослался на данные Росстата и уточнил, что с начала года в сегменте 2-3 «звезды» рост составил 8-11%, в премиальных отелях 4-5 «звёзд» - 14%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Четверть российских туристов проведут новогоднюю ночь в Москве
- СМИ: Певица Вера Брежнева потеряла свой последний бизнес в России
- СМИ: При ударе по дому в секторе Газа погибли более 30 человек
- В Госдуме обсудят признание Азовского моря внутренним водоемом РФ
- Законопроект о социальных банковских вкладах приняли в первом чтении
- В Якутии запустили первую зимнюю киношколу
- Сергей Жуков объяснил причину отказа от новогодних концертов
- Экземпляр «Бесов» Достоевского выставят на торги за 1,5 млн рублей
- Нефтяные компании РФ получат 200 млрд руб. бюджетных компенсаций
- Голосовой помощник «Алиса» начал озвучивать больше информации из «Дневника МЭШ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru