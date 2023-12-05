Четверть российских туристов проведут новогоднюю ночь в Москве

Новогоднюю ночь российские туристы проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Так, провести новогоднюю ночь в столице планируют 26,4% путешественников. Чаще всего они выбирают трехзвездочные отели, а средняя стоимость суток, по данным бронирований, составляет 6 700 рублей.

Почти в такой же степени востребован Санкт-Петербург - 21,7% заказов в новогоднюю ночь, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

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Загрузка московских отелей восстанавливается и одновременно растет стоимость за номер, пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании Commonwealth Partnership (CMWP). В 2023 году загрузка столичных отелей выросла на 11%, а цена за номер – на 24%. Отели уверенно восстанавливают допандемийный уровень.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в 2023 году в российских отелях выросли цены. Он сослался на данные Росстата и уточнил, что с начала года в сегменте 2-3 «звезды» рост составил 8-11%, в премиальных отелях 4-5 «звёзд» - 14%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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