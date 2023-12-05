Четверть российских туристов проведут новогоднюю ночь в Москве

Новогоднюю ночь российские туристы проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Так, провести новогоднюю ночь в столице планируют 26,4% путешественников. Чаще всего они выбирают трехзвездочные отели, а средняя стоимость суток, по данным бронирований, составляет 6 700 рублей.

Почти в такой же степени востребован Санкт-Петербург - 21,7% заказов в новогоднюю ночь, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.