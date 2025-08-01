«Наказание предусмотрено не только правилами авиакомпании, но и гражданским законодательством Турции — штрафовала пассажиров не авиакомпания, а сотрудники полиции. Сама авиакомпания не имеет права никого штрафовать, это должны делать специальные органы, которые могут основывать свои решения на законодательстве, а не на правилах авиакомпании, причем это касается и России, и других стран. В России это регулирует Кодекс об административных правонарушениях, у нас за преждевременный подъем с места пассажиров не штрафуют. Я так понимаю, это был массовый подъем пассажиров с мест. Сначала бортпроводники, видимо, пытались уговорить пассажиров занять свои места, но после того, как большинство не подчинилось, они пригласили в самолет сотрудников полиции, и те начали штрафовать пассажиров. С точки зрения безопасности полетов, конечно, очень плохо, если пассажиры начинают вскакивать с мест во время движения самолета. С другой стороны, штрафы, тем более очень существенные, несоизмеримы с содеянным. Более того, этим пассажирам грозит еще и включение в черные списки — в дальнейшем турецкие авиакомпании могут отказать им в перевозке. Если турецкая авиакомпания не дорожит лояльностью пассажиров и готова идти на радикальные меры, это ее выбор и суверенное право», — сказал Гусаров.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ведомство не поддерживает идею введения штрафов для пассажиров, покидающих свое место до полной остановки самолета. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

