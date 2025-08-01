Турецкую авиакомпанию осудили за штрафы пассажиров, вставших с мест раньше времени

Сама авиакомпания не имеет права кого бы то ни было штрафовать — это прерогатива сотрудников полиции, однако слишком жестко наказывать за преждевременный подъем с места не стоит, сказал НСН Роман Гусаров.

Штрафы до 70 долларов и перспектива попасть в черные списки авиакомпаний — слишком жесткая мера для пассажиров, которые встали с места раньше времени, авиаперевозчики рискуют потерять лояльность пассажиров. Об этом НСН заявил эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

В Турции впервые оштрафовали пассажиров Pegasus Airlines за преждевременный подъем с мест еще до полной остановки самолёта. Нарушителям придётся заплатить до 70 долларов, сообщает издание Havasosyalmedya. Инцидент произошёл на рейсе PC272 из Софии в стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен. По мнению Гусарова, штраф и перспектива попасть в черный список для пассажиров за такое нарушение — излишне жесткая мера.

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«Наказание предусмотрено не только правилами авиакомпании, но и гражданским законодательством Турции — штрафовала пассажиров не авиакомпания, а сотрудники полиции. Сама авиакомпания не имеет права никого штрафовать, это должны делать специальные органы, которые могут основывать свои решения на законодательстве, а не на правилах авиакомпании, причем это касается и России, и других стран. В России это регулирует Кодекс об административных правонарушениях, у нас за преждевременный подъем с места пассажиров не штрафуют. Я так понимаю, это был массовый подъем пассажиров с мест. Сначала бортпроводники, видимо, пытались уговорить пассажиров занять свои места, но после того, как большинство не подчинилось, они пригласили в самолет сотрудников полиции, и те начали штрафовать пассажиров. С точки зрения безопасности полетов, конечно, очень плохо, если пассажиры начинают вскакивать с мест во время движения самолета. С другой стороны, штрафы, тем более очень существенные, несоизмеримы с содеянным. Более того, этим пассажирам грозит еще и включение в черные списки — в дальнейшем турецкие авиакомпании могут отказать им в перевозке. Если турецкая авиакомпания не дорожит лояльностью пассажиров и готова идти на радикальные меры, это ее выбор и суверенное право», — сказал Гусаров.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ведомство не поддерживает идею введения штрафов для пассажиров, покидающих свое место до полной остановки самолета. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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