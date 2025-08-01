«Настоящее пиршество»: Театральный бум в Китае подготовил публику к «Чайке»

В Китае сейчас самый расцвет разнообразного театра, современного и авангардного, заявил НСН Николай Песочинский.

Театральный критик Николай Песочинский в беседе с НСН рассказал о подъеме театрального искусства в Китае.

С 8 по 24 августа состоятся гастроли МХТ имени А.П. Чехова в Китае. Спектакль «Чайка» в постановке художественного руководителя театра Константина Хабенского покажут в трёх городах. Всего пройдёт 9 показов.

Песочинский отметил, что китайские зрители уже хорошо разбираются в театральном искусстве.

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«В Китае сейчас самый расцвет театра, причем самого разнообразного, в том числе, современного и авангардного. В России у многих сложилось неверное представление о китайском театре. Это уже не только старинная пекинская опера и бытовой, социалистический реализм. Для людей, которые интересуются театральным искусством, в Китае сейчас "настоящее пиршество". По всей стране проходят различные международные театральные фестивали. Китайские зрители уже хорошо разбираются в театральном искусстве и, конечно, готовы к гастролям интересных зарубежных театров», - рассказал театральный критик.

По его словам, к МХТ имени А.П. Чехова в Китае специфический интерес.

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«К МХТ имени А.П. Чехова в Китае специфический интерес благодаря истории этого театра и его основателю Константину Станиславскому. В китайских театральных институтах стремятся проникнуть в то, что такое метод Станиславского. С этой целью они посылают в Россию своих студентов. Но из-за подъема китайского театра, в том числе, режиссуры таких мастеров как Лин Чжао Куа и Мэн Тин Куэй, боюсь, что эта "Чайка" покажется им малоинтересной. Все эффектные выверты, которые есть в этом спектакле, оскорбят китайский вкус», - добавил Песочинский.

Ранее стало известно, что Юра Борисов сыграет Гамлета в МХТ имени Чехова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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