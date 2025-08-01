Театральный критик Николай Песочинский в беседе с НСН рассказал о подъеме театрального искусства в Китае.

С 8 по 24 августа состоятся гастроли МХТ имени А.П. Чехова в Китае. Спектакль «Чайка» в постановке художественного руководителя театра Константина Хабенского покажут в трёх городах. Всего пройдёт 9 показов.

Песочинский отметил, что китайские зрители уже хорошо разбираются в театральном искусстве.