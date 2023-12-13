В Сочи ожидают 300 тысяч туристов в Новый год
На новогодние каникулы в Сочи ожидается около 280 тысяч туристов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский.
По его словам, новогодних фейерверков в этом году не будет, при этом запланировано сотни праздничных мероприятий во всех районах города.
Правоохранители будут в эти дни нести службу в усиленном режиме, охрану порядка обеспечат более тысячи сотрудников полиции, казаков и дружинников.
Помимо этого дежурить будут более 330 спасателей и пожарных и порядка 90 единиц специализированной техники.
Ранее сообщалось, что четверть российских туристов проведут новогоднюю ночь в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru