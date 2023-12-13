В Сочи ожидают 300 тысяч туристов в Новый год

На новогодние каникулы в Сочи ожидается около 280 тысяч туристов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, новогодних фейерверков в этом году не будет, при этом запланировано сотни праздничных мероприятий во всех районах города.

В Таиланде за год погибли больше 120 россиян

Правоохранители будут в эти дни нести службу в усиленном режиме, охрану порядка обеспечат более тысячи сотрудников полиции, казаков и дружинников.

Помимо этого дежурить будут более 330 спасателей и пожарных и порядка 90 единиц специализированной техники.

Ранее сообщалось, что четверть российских туристов проведут новогоднюю ночь в Москве.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодТуристыСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры