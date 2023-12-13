В Сочи ожидают 300 тысяч туристов в Новый год

На новогодние каникулы в Сочи ожидается около 280 тысяч туристов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, новогодних фейерверков в этом году не будет, при этом запланировано сотни праздничных мероприятий во всех районах города.