Минтруд предложил не нанимать в сферу услуг мигрантов без знания русского языка
Минтруд РФ предложил запретить нанимать в феру услуг мигрантов из визовых стран, которые не знают русский язык. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в проекте приказа, который опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов, говорится о водителях, продавцах и медработниках.
«Предлагается ограничить трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами РФ», - указано в документе.
Ранее замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев выступил с предложением запретить мигрантам работать таксистами по всей России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru