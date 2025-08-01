Минтруд предложил не нанимать в сферу услуг мигрантов без знания русского языка

Минтруд РФ предложил запретить нанимать в феру услуг мигрантов из визовых стран, которые не знают русский язык. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В частности, в проекте приказа, который опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов, говорится о водителях, продавцах и медработниках.

«Предлагается ограничить трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами РФ», - указано в документе.

Ранее замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев выступил с предложением запретить мигрантам работать таксистами по всей России, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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