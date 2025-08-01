Грузовой поезд сошел с рельсов в Архангельской области

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 1 августа на перегоне между станциями Поньга - Шастинский.

«Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту была организована проверка.

Ранее в Архангельской области пассажирский поезд врезался в выехавший на железнодорожный переезд самосвал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

