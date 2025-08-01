Грузовой поезд сошел с рельсов в Архангельской области

Девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В Германии около 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 1 августа на перегоне между станциями Поньга - Шастинский.

«Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту была организована проверка.

Ранее в Архангельской области пассажирский поезд врезался в выехавший на железнодорожный переезд самосвал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПроисшествиеЖелезная ДорогаПоездАрхангельская Область

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