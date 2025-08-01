Грузовой поезд сошел с рельсов в Архангельской области
1 августа 202517:20
Девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 1 августа на перегоне между станциями Поньга - Шастинский.
«Пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту была организована проверка.
Ранее в Архангельской области пассажирский поезд врезался в выехавший на железнодорожный переезд самосвал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru