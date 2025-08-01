Политолог Лукьянов рассказал, чем закончится новый визита Уиткоффа в РФ
Новый визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию вряд ли сможет повлиять на решение американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против Москвы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
По его мнению, возможная встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным - это попытка главы Белого дома склонить российского лидера «к принятию компромиссов».
«Это уже не первый визит спецпосланника в Москву и, в общем-то, сценарий разговора для нас уже известен. Я думаю, что эта встреча повторит все предыдущие», - подчеркнул эксперт.
Ранее Трамп заявил, что 1 августа Уиткофф посетит Израиль, после чего отправится в Россию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru