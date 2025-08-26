«Этот поток возобновился после того, как в Казани был проведен форум, где было представлено очень много юго-восточных и арабских стран. Деловой круг из этих стран, подобно “сарафанному радио”, распространил информацию о том, что здесь хорошо отдыхается. Сказать, что туристов оттуда очень много, нельзя. Посещают чаще всего Санкт-Петербург, Москву, Казань и Уфу», — сказал Голов.

Собеседник НСН также перечислил другие страны, где популярны путешествия в Россию.

«Лидирует по турпотоку Китай, много путешественников также едут из Индии и ОАЭ. Увеличению потока всегда способствует развитие экономических связей. Первые места по этому показателю занимают, страны, доброжелательно настроенные к России», — подытожил он.

Ранее директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин сообщил, что заявления о том, что иностранцы стали реже посещать Россию из-за коллапса в аэропортах, не соответствуют действительности, напротив, узнаваемость российских онлайн-платформ за рубежом растет, равно как увеличиваются и продажи через них.

