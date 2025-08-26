Популярность России в арабских странах объяснили деловыми поездками
Развитие экономических связей всегда позитивно влияют на увеличение турпотока, больше всего туристов приезжают в Россию из дружественных стран, сказал НСН Сергей Голов.
Турпоток из арабских стран в Россию увеличился после проведения форума в Казани, представители местных деловых кругов сделали российские направления популярными в регионе. Об этом НСН заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
Россия становится все более популярным туристическим направлением среди путешественников из арабских стран. Общее количество визитов из государств Персидского залива в период с 2019 по 2024 год выросло более чем в четыре раза, сообщает Financial Times. По словам Голова, Россию сделали популярной среди соотечественников представители деловых кругов из арабских стран.
«Этот поток возобновился после того, как в Казани был проведен форум, где было представлено очень много юго-восточных и арабских стран. Деловой круг из этих стран, подобно “сарафанному радио”, распространил информацию о том, что здесь хорошо отдыхается. Сказать, что туристов оттуда очень много, нельзя. Посещают чаще всего Санкт-Петербург, Москву, Казань и Уфу», — сказал Голов.
Собеседник НСН также перечислил другие страны, где популярны путешествия в Россию.
«Лидирует по турпотоку Китай, много путешественников также едут из Индии и ОАЭ. Увеличению потока всегда способствует развитие экономических связей. Первые места по этому показателю занимают, страны, доброжелательно настроенные к России», — подытожил он.
Ранее директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин сообщил, что заявления о том, что иностранцы стали реже посещать Россию из-за коллапса в аэропортах, не соответствуют действительности, напротив, узнаваемость российских онлайн-платформ за рубежом растет, равно как увеличиваются и продажи через них.
