«Не могу сказать, что это массовая история. Но точно могу сказать, что китайский рынок просел на 13%. Кто такие иностранцы сегодня? Это же не японцы или австралийцы. В основном к нам едут две категории: китайцы и страны Персидского залива – Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Эмираты. Китайский рынок у нас все-таки самый массовый сегодня. Да, сейчас наблюдаем снижение спроса. Но это не только из-за коллапсов в аэропортах, в большей степени по причине того, что рубль очень крепкий», - отметил он.

По его оценкам, отдых в Москве и Питере подорожал для китайцев на 15-20 долларов в сутки.

«Раньше, когда доллар был в 100 рублей, китайцы здесь чувствовали себя прекрасно, а теперь для них цены выросли. Богатые миллиардеры к нам не едут, они едут в Лондон, Париж, Милан, к нам едет средний класс китайский. Для них повышение на 15-20 долларов трат в день существенный, они едут в основном в Москву и Петербург, а также Владивосток. Конечно, все дорожает для них. Крепкий рубль выгоден россиянам, а иностранным туристам наоборот. У нас рубль укрепился на 22% за несколько месяцев, это огромное укрепление. А отели благополучно повышают цены на 10-20%. Это вдвойне иностранцам невыгодно. А коллапс в аэропорте – это вишенка на торте, не основная причина», - пояснил он.

Со своей стороны, вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов рассказал, как на спрос повлияет недавний инцидент с «Аэрофлотом».

«Точной статистики относительно аннуляций из-за последнего инцидента у «Аэрофлота» пока ещё нет - сводная статистика будет только по итогам месяца через некоторое время. Но обычно проблемы одного авиаперевозчика или одного аэропорта не сказываются на въездном туризме, потому что туристы пользуются разными авиакомпаниями и прилетают в разные точки назначения. На сегодня основной объем иностранных прибытий идет из Китая и стран Ближнего Востока», - заключил собеседник НСН.

28 июля в компании «Аэрофлот» произошел сбой, были отменены десятки рейсов. Полностью работу удалось восстановить 30 июля. По факту сбоя в информационной системе «Аэрофлота» было возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, передает «Радиоточка НСН».

