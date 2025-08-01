В туротрасли опровергли сокращение визитов иностранцев в Россию
При благоприятном сценарии количество самостоятельных бронирований иностранными туристами отелей в России вырастет на 10%, сказал НСН Александр Брагин.
Заявления о том, что иностранцы стали реже посещать Россию из-за коллапса в аэропортах, не соответствуют действительности, напротив, узнаваемость российских онлайн-платформ за рубежом растет, равно как увеличиваются и продажи через них. Об этом НСН заявил директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин.
Иностранцы начали отменять турпоездки в Россию из-за коллапса в аэропортах, вызванного дронами ВСУ и хакерскими атаками, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Участники рынка составили прогноз развития ситуации, причем наихудший вариант включает дальнейшие авиаколлапсы, а организованный турпоток из-за границы снизится по меньшей мере на 10% в сравнении с прошлым сезоном. Базовый сценарий предполагает, что число иностранных туристов не превысит показатели прошлого года. Если ситуацию с работой аэропортов удастся нормализовать, турпоток может прибавить 10% к прошлому году. Брагин опроверг снижение интереса иностранных туристов к российским направлениям.
«Сейчас мы не фиксируем снижения интереса к путешествиям по России со стороны самостоятельных зарубежных туристов, которые организовывают поездки без помощи туроператоров. В моменте бывает незначительная стагнация спроса, но, несмотря на возникающие сложности в работе аэропортов, туристы гибко адаптируются к изменениям в логистике. Мы видим, что узнаваемость российских онлайн-платформ за рубежом укрепляется, и продажи через них растут. Так, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов “Островок”, число бронирований в российских объектах размещения на летний сезон со стороны самостоятельных туристов иностранцев превышает показатели прошлого года на 10%. В сентябре-ноябре прослеживается аналогичная динамика, а на новогодние каникулы количество самостоятельных бронирований зарубежными гостями возросло почти на 40% по сравнению с прошлым годом», — сказал Брагин.
Собеседник НСН также перечислил страны, из которых чаще всего едут туристы в Россию.
«Основной въездной самостоятельный турпоток этим летом формируют гости из Белоруссии, Индии, Саудовской Аравии, Казахстана, Китая, Турции, Омана, ОАЭ, Узбекистана и Киргизии. Какой будет динамика бронирований в конце года, пока сказать сложно. Рассчитываем, что ситуация с перелетами станет стабильнее, что позитивно скажется на показателях. В целом при благоприятном сценарии ждем роста самостоятельных бронирований иностранцами на 10%», — добавил он.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что туристический поток из Китая снизился на 13% из-за укрепления рубля, на ситуацию косвенно повлияли и коллапсы в российских аэропортах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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