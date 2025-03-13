«Сохранить антуражность!»: Тревел-блогер о важности «фильтров» на туристских тропах

«Я не против даже платной системы таких троп, если там будут обеспечивать какую-то базовую безопасность и порядок. Например, как в парке Таганай на Урале. На входе нужно заплатить около 250 рублей, тебя отмечают. В парке чисто, егеря стараются поддерживать порядок на протяжении всей тропы. За это я готов платить. Так что туристические тропы нужны, но их не надо пихать везде», - отметил Повеликин.

Он также рассказал, что развитие туристических троп необходимо в первую очередь регионам, как источник привлечения туристов и финансов.

«Очень важно не только обустроить тропу, но и ее поддерживать. Так как в диких условиях могут часто случаться пожары, оползни. В первую очередь в таких туристических маршрутах заинтересованы регионы, потому что это является точкой притяжения туристов. Грамотно организованная система троп в некоторых регионах может выступать единственным источником заработка. Это и наполнение бюджета и создание вокруг троп эко-отелей, глемпингов, ресторанов. Чаще в таком туризме заинтересованы люди 35-40 лет, которые уже создали себе слой «жирка», обзавелись семьей, жильем, финансами. Это то самое ядро, которое отправляется в путешествия», - подытожил собеседник НСН.

Ранее путешественница, основатель агентства продвижения и литературного агентства «Performance» Ирина Кульдышева рассказала НСН, что, если государство будет вкладываться в развитие туристических троп, устанавливать указатели, поддерживать чистоту, создавать комфортные маршруты, то это, безусловно, вызовет интерес у людей.



