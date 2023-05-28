Собянин рассказал о летних путешествиях с речных вокзалов столицы
С речных вокзалов Москвы можно отправиться в 30 крупных городов России, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что теплоходы отправляются с Южного и Северного речных вокзалов. Жемчужиной сезона стал круиз «Московская кругосветка». Теплоход проходит по Москве-реке, Оке и Волге.
«Туристы посетят Ярославль, Ростов, Кострому, Переславль-Залесский и другие малые и большие города России», - рассказал Собянин.
В 2023 году столица включила в маршрутную сеть 10 экскурсионных прогулок, уточнил мэр. По его словам, новой точкой притяжения стал причал «Лужники-Центральный». Для удобства пассажиров организована единая система навигации.
В конце апреля после реконструкции открылся Южный речной вокзал Москвы. Планируется, что за сезон навигации его посетят более 300 тысяч человек.
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