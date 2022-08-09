Собянин рассказал о благоустройстве Левобережного района Москвы
Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о преобразованиях на территории Левобережного района на севере Москвы. Как отметил градоначальник, там проведена реконструкция набережных, парков Дружбы и Северного речного вокзала.
Кроме того, продолжается развитие транспортной и социальной инфраструктуры, сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его оценке, транспортную доступность Левобережного улучшила новая станция метро «Беломорская» Замоскворецкой линии. Кинотеатр «Нева» после комплексной реконструкции превратился в общественный центр района.
Мэр также отметил, что в 2021 году в Левобережном открылась одна из самых больших школ в столице, там могут обучаться около двух тысяч учеников. К новому учебному году рядом начнёт функционировать еще одно здание - детского сада и школы для первоклассников.
Сергей Собянин во вторник также рассказал об ускорении реконструкции здания детской поликлиники №133 на улице Смольная в Левобережном районе. Работу могут там завершиться раньше первоначального срока - в I квартале 2023 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- Число раненых при взрывах в Крыму выросло до семи
- Шнуров снял клип на песню «Нет **йне!»
- Стивен Сигал посетил место гибели украинских пленных в Еленовке
- Собянин рассказал о благоустройстве Левобережного района Москвы
- Пожар после взрывов на аэродроме в Крыму локализован
- В ЕК заявили о невозможности запрета ЕС на визы для россиян
- Гимнастки Аверины заявили, что готовы завершить карьеру
- Purina приостановила производство и продажу кормов в России
- Аксёнов заявил об одном погибшем в результате взрывов в Новофёдоровке
- Суд оставил Кара-Мурзу в СИЗО еще на два месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru