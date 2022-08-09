Собянин рассказал о благоустройстве Левобережного района Москвы

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о преобразованиях на территории Левобережного района на севере Москвы. Как отметил градоначальник, там проведена реконструкция набережных, парков Дружбы и Северного речного вокзала.

Кроме того, продолжается развитие транспортной и социальной инфраструктуры, сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его оценке, транспортную доступность Левобережного улучшила новая станция метро «Беломорская» Замоскворецкой линии. Кинотеатр «Нева» после комплексной реконструкции превратился в общественный центр района.

Мэр также отметил, что в 2021 году в Левобережном открылась одна из самых больших школ в столице, там могут обучаться около двух тысяч учеников. К новому учебному году рядом начнёт функционировать еще одно здание - детского сада и школы для первоклассников.

Сергей Собянин во вторник также рассказал об ускорении реконструкции здания детской поликлиники №133 на улице Смольная в Левобережном районе. Работу могут там завершиться раньше первоначального срока - в I квартале 2023 года.

