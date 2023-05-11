Собянин рассказал об обновленном Южном речном вокзале
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об обновленном Южном речном вокзале.
По его словам, с момента открытия вокзал уже посетили более 22 тысяч человек. Планируется, что за весь сезон речной навигации гостями Южного речного вокзала станут более 300 тысяч человек
Градоначальник отметил, что осенью запустят электрический речной транспорт, который будет ходить по Москве, а круизные маршруты по России будут осуществляться в 30 крупных городов страны.
Глава столицы рассказал о благоустройстве привокзальной территории и близлежащей набережной. На крыше речного вокзала расположилась смотровая площадка с шезлонгами для отдыха, а внутри здания посетители смогут насладиться выставкой Музея транспорта столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru