«Пьют коктейли»: Россияне не беспокоятся из-за тайфуна во Вьетнаме
За российских туристов не стоит волноваться, а период тайфунов скоро закончится, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Октябрь и ноябрь во Вьетнаме – время тайфунов, но российские туристы на территории отелей находятся в безопасности, сообщил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Российские туристы заблокированы во Вьетнаме из-за разрушительного тайфуна «Калмаэги». На фоне надвигающейся стихии прекращено паромное сообщение между островами и материком. По данным телеграм-канала SHOT, часть туристов самостоятельно эвакуировалась до приближения тайфуна, ряд других же сейчас остаются на малых островах Нячанга в отелях. Там же отменено любое сообщение с материком. Из-за этого людям пришлось собирать тревожный чемоданчик. Закрыты пляжи, рестораны и бары.
«Надеюсь, что они сейчас расслабляются и пьют коктейли в отеле. Пока мы не склонны драматизировать ситуацию. Никто из организованных туристов ни одного доллара не потеряет ни на авиабилетах, ни на гостинице, ни на питании. Октябрь-ноябрь - это время тайфунов во Вьетнаме. Но стихия должна успокоиться на следующей неделе. И уже как минимум до конца марта будет хорошая погода без всяких тайфунов», - сказал Мкртчян.
Острова Нячанга – популярное туристическое место во Вьетнаме. В целом же, эта страна становится для российских туристов все более привлекательной из-за дороговизны других азиатских направлений, в том числе Таиланда.
«Вьетнам за последний год вырос больше, чем на 70%. На сегодняшний день это самое быстрорастущее направление из дальнего зарубежья. Вьетнам растет с высокой базы плюс 70%. Главные преимущества Вьетнама - цена. Здесь отдых дешевле, чем в Таиланде на 30 процентов за аналогичную звездность отеля. Так же и по питанию. Поэтому Вьетнам и растет, что многим россиянам Таиланд становится не по карману. Так что у Вьетнама очень хорошее будущее», - считает вице-президент Альянса турагентств РФ.
