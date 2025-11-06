Октябрь и ноябрь во Вьетнаме – время тайфунов, но российские туристы на территории отелей находятся в безопасности, сообщил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Российские туристы заблокированы во Вьетнаме из-за разрушительного тайфуна «Калмаэги». На фоне надвигающейся стихии прекращено паромное сообщение между островами и материком. По данным телеграм-канала SHOT, часть туристов самостоятельно эвакуировалась до приближения тайфуна, ряд других же сейчас остаются на малых островах Нячанга в отелях. Там же отменено любое сообщение с материком. Из-за этого людям пришлось собирать тревожный чемоданчик. Закрыты пляжи, рестораны и бары.



«Надеюсь, что они сейчас расслабляются и пьют коктейли в отеле. Пока мы не склонны драматизировать ситуацию. Никто из организованных туристов ни одного доллара не потеряет ни на авиабилетах, ни на гостинице, ни на питании. Октябрь-ноябрь - это время тайфунов во Вьетнаме. Но стихия должна успокоиться на следующей неделе. И уже как минимум до конца марта будет хорошая погода без всяких тайфунов», - сказал Мкртчян.