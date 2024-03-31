СМИ: Египет может увеличить количество рейсов в Россию
Египет обсуждает с авиакомпаниями увеличение количества рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу египетского управления по туризму Амра Элькади.
По его словам, ожидается, что полеты будут выполняться в Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие российские города. «Это зависит только от того, какие самолеты будут доступны», — указал он.
Переговоры ведутся с российскими, турецкими и другими авиалиниями для решения вопроса увеличения пассажиропотока. После этого количество туристов может увеличиться на 2,5-3 миллиона в год.
Ранее стало известно, что отели Египта не планируют отказываться от системы «все включено», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru