СМИ: Египет может увеличить количество рейсов в Россию

По его словам, ожидается, что полеты будут выполняться в Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие российские города. «Это зависит только от того, какие самолеты будут доступны», — указал он.

Переговоры ведутся с российскими, турецкими и другими авиалиниями для решения вопроса увеличения пассажиропотока. После этого количество туристов может увеличиться на 2,5-3 миллиона в год.

Ранее стало известно, что отели Египта не планируют отказываться от системы «все включено», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

