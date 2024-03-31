Отели Египта не планируют отказываться от системы «все включено»

Отели Египта не планируют отказываться от системы «все включено», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу египетского управления по туризму Амра Элькади.

АТОР: Летний отдых «все включено» в Турции обойдется в 102-122 тысячи рублей

По его словам, в сервисе появились некоторые изменения. Многие отели, помимо классического шведского стола, добавили для посетителей опцию посещения ресторанов A la carte. Данный формат питания помогает сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола.

Ранее на российских курортах вырос спрос на туры «все включено», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмОтелиЕгипет

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