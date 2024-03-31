Отели Египта не планируют отказываться от системы «все включено»
31 марта 202407:01
Отели Египта не планируют отказываться от системы «все включено», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу египетского управления по туризму Амра Элькади.
По его словам, в сервисе появились некоторые изменения. Многие отели, помимо классического шведского стола, добавили для посетителей опцию посещения ресторанов A la carte. Данный формат питания помогает сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола.
Ранее на российских курортах вырос спрос на туры «все включено», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru