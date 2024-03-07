В РСТ назвали Таиланд, Египет и Турцию самыми популярными для отдыха в мае

Самыми востребованными для отдыха странами на майские праздники среди россиян стали в текущем году Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турция. Такие направления назвали в Российском союзе туриндустрии.

В плане ближнего зарубежья спросом пользуется Белоруссия, сообщил NEWS.ru вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Он уточнил, что путешественники имеют возможность купить как санаторно-курортные, так и экскурсионные варианты туров.