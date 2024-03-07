В РСТ назвали Таиланд, Египет и Турцию самыми популярными для отдыха в мае
Самыми востребованными для отдыха странами на майские праздники среди россиян стали в текущем году Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турция. Такие направления назвали в Российском союзе туриндустрии.
В плане ближнего зарубежья спросом пользуется Белоруссия, сообщил NEWS.ru вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Он уточнил, что путешественники имеют возможность купить как санаторно-курортные, так и экскурсионные варианты туров.
Барзыкин напомнил также, что с 2023 года начал действовать безвизовый обмен туристами с Китаем. Кроме того, есть возможность посетить Шри-Ланку, Индию и Вьетнам после снятия ковидных ограничений.
Между тем, туристическая экзотика может быть небезопасна. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно отдыхающие на Маврикии и Мадагаскаре граждане РФ пожаловались на симптомы холеры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru