Слова о российских туристах «за 300 рублей» не отпугнули россиян от Абхазии
Абхазия обгоняет Сочи по росту турпотока в 1,8 раза, имея ценовое преимущество: цены в республике в среднем на 30% ниже, чем на курортах Кубани, рассказали опрошенные НСН эксперты.
Турпоток в Абхазию в этом году вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, потому что это направление на 30-40% дешевле Сочи, сказал в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа ранее заявил, что сотрудница Минтуризма республики Кристина Лакербая, заявившая, что «им не нужны русские туристы за 300 рублей», была уволена. После высказываний Лакербаи многие отдыхающие из России стали призывать к бойкоту черноморского курорта и отменять поездки. Мкртчян отметил, что Абхазия обгоняет Сочи по росту турпотока в 1,8 раза.
«Недавно в Абхазии впервые за всю современную историю открылся аэропорт. Это была новинка для рынка, из-за чего первые рейсы плохо загружались, было большое снижение цен. Например, туры в Абхазию на троих (мама, папа и ребенок) продавались за 50 тысяч рублей вместе с перелетом туда-обратно, проживанием, трехразовым питанием, трансфером и страховкой. Нигде в России, от Калининграда до Камчатки, мы такие цены предложить не могли, только в Абхазии. Некоторые люди покупали только проживание с питанием. Тур на ту же семью из трех человек на неделю выходил 10 тысяч рублей с трехразовым питанием на неделю. В этом случае люди сами добирались до Абхазии своими машинами. В этой связи Абхазия начала очень неплохо загружаться, рост турпотока в Абхазию составлял и продолжает составлять плюс 20% по сравнению с прошлым годом. Абхазия обгоняет Сочи по росту турпотока в 1,8 раза. Это фантастический результат», - сказал собеседник НСН.
По его словам, высказывание бывшей сотрудницы Минтуризма республики ника не повлияет на турпоток в регион.
«Высказывание чиновницы многим в Абхазии не понравилось. Ее уволили за это мягко говоря неумное высказывание. Я считаю, что любой турист имеет право ехать куда угодно - и небогатый, и богатый, и по России, и за границу. Для этого и существуют отели и сервис разного уровня. В Абхазии намного хуже инфраструктура, чем в соседнем Сочи, и еще хуже сервис. Однако цена намного лучше - на 30-40%. Именно поэтому Абхазия в этом году пользуется огромным спросом, несмотря на какие-либо высказывания, потому что кошелек, естественно, всегда дороже. Никаких долгосрочных последствий для турпотока это высказывание не вызовет. Однако для абхазских чиновников это будет уроком – будут думать, что говорить», - отметил Мкртчян.
В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что уже в июле-августе цены на отдых в Абхазии
«Абхазия - популярное направление с учетом того, что было запущено прямое воздушное сообщения, было увеличено число кабин на погранпереходе, запущены железнодорожные экспрессы. Самый главный фактор – это более доступные цены, которые традиционно на 20-30% ниже, чем на курортах Краснодарского края. Абхазия - самое доступное направление среди зарубежных туров. Никакие дискуссии и заявления никак не отразились на спросе. Низкие цены на туры в Абхазию обусловлены в том числе спецпредложениями, горящими турами, которые традиционно есть в июне месяце. В июле-августе, скорее всего, спрос будет превышать предложения, и цены тоже будут повышаться», - заключил Горин.
Ранее президент Абхазского союза туризма Анна Калягина заявила НСН, что в Абхазию приезжают разные туристы с разным бюджетом, но каждый из них сможет найти размещение и развлечения по своему карману.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru