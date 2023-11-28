«Скоротечный эксперимент»: Почему Шри-Ланка отменила визы для России
Топливный кризис в свое время негативно повлиял на реноме полуострова, власти желают восстановить туристический трафик, рассказал НСН вице-президент АТОР Артур Мурадян.
Отмена виз властями Шри-Ланки рассчитана в первую очередь на туристов из других азиатских государств – россияне уже долгое время занимают лидирующие позиции по туристическому потоку на остров. Об этом в разговоре с НСН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Шри-Ланка до конца марта отменила плату за визы для россиян и граждан еще шести стран. Сбор отменен в рамках «пилотной программы по восстановлению туристической отрасли» для граждан Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, России, Таиланда и Японии.
«На Шри-Ланке во время топливного кризиса был нанесен ущерб туристической репутации. Это не актуально для россиян, потому что они ездили и были одни из лидеров по туристическому потоку. Это решение будет эффективным, но оно рассчитано не столько на российских туристов, которые и так туда ездят, сколько с целью перетянуть отдельные азиатские государства, которые сократили, по мнению властей острова, поездки», - сказал Мурадян.
Властям острова следует увеличить срок безвизового режима для семи вышеперечисленных стран, считает он.
«Надо понимать, что эксперимент носит довольно скоротечный характер. В нем по-прежнему осталось требование о заполнении электронной формы на разрешение на въезд, и, самое главное, что его срок ограничен мартом 2024 года. То есть еще до завершения еще актуального туристического сезона. В случае успеха инициативу можно будет продлить как минимум на летний период. На мой взгляд, такие инициативы хорошо начинать в низкий сезон, нежели в высокий. Должна быть попытка сбалансировать летне-зимние потоки, а не увеличить и без того большую нагрузку в зимний период», - подытожил вице-президент АТОР.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян назвал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» стоимость отдыха в Гонконге.
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