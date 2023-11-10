«Египет, ОАЭ, Казань и Москва»: Где россияне провели ноябрьские праздники

«Если рассматривать внутренние направления, то ноябрьские праздничные дни в большей степени способствовали путешествиям россиян в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи, Нижний Новгород, традиционно города Золотого кольца, Калининград, Псков. Среди пляжных и оздоровительных направлений - это Абхазия, курорты Краснодарского края, Кавминводы. В среднем стоимость туров по России на ноябрьские праздники выросла на 10-15%», - сказал Уманский.

Он также рассказал, что из зарубежных направлений на ноябрьские праздники россияне ездили, в частности, в ОАЭ, Турцию, Египет, Шри-Ланку, Белоруссию и Узбекистан.

«В топ зарубежных направлений у российских туристов вошли ОАЭ, Турция, Таиланд, Египет, Шри-Ланка с возможностями пляжного отдыха, а также Белоруссия и Узбекистан с экскурсионно-познавательным туризмом. Сейчас российские туристы активно открывают для себя направления ближнего зарубежья - Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, ранее предпочитая им более изученные привычные маршруты. Сейчас туристы открывают для себя красоту этих дестинаций, богатство традиций и гастрономические особенности», - добавил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что спрос российских туристов на путешествия на ноябрьских и новогодних праздниках вырос на 30% за год, передает «Радиоточка НСН».

