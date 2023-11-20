«Сочи вместо Эмиратов»: Россияне в Новый год заменят пальмы на лыжи

«Подавляющая часть россиян, больше 85%, будут отдыхать на Новый год в своей стране. Направление номер один - это Красная Поляна и другие горнолыжные курорты: Приэльбрусье, Домбай, Архыз, Цейское ущелье, Ведучи. В азиатской части России в этом году мегапопулярны Шерегеш и Байкал. Как экскурсионное направление на первом месте по популярности - Санкт-Петербург. Сейчас из России нет прямых рейсов в Евросоюз, но скучающие по Европе люди могут найти все то же самое в Петербурге или в Калининграде. За последние пару лет Калининградская область также резко продвинулась в рейтинге предпочтений россиян», - сказал Мкртчян.

При этом он назвал знаковым событием то, что новогодняя Турция «подвинула» Египет.

«Из зарубежных направлений зимой номер один это Эмираты, туда летает больше 600 рейсов в неделю из 15 городов России. Номер два это Таиланд, где по-настоящему тепло. При этом, направлением номер три впервые за много лет стала Турция, потеснившая Египет, это знаковое событие. Тут сыграли роль и рост цен на Египет, и ближневосточный конфликт», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов назвал в числе популярных направлений еще и Шри-Ланку с Гоа.