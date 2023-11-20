«Сочи вместо Эмиратов»: Россияне в Новый год заменят пальмы на лыжи
85% россиян проведут новогодние праздники на отечественных курортах, в топе Красная Поляна и Кавказ, а Турция выбила Египет из тройки популярных зарубежных направлений, сказал в эфире НСН Алексан Мкртчян.
Большинство россиян выбрали на Новый год отдых на российских горнолыжных курортах, а главным зарубежным направлением стали Объединенные Арабские Эмираты, заявил в интервью НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
«Подавляющая часть россиян, больше 85%, будут отдыхать на Новый год в своей стране. Направление номер один - это Красная Поляна и другие горнолыжные курорты: Приэльбрусье, Домбай, Архыз, Цейское ущелье, Ведучи. В азиатской части России в этом году мегапопулярны Шерегеш и Байкал. Как экскурсионное направление на первом месте по популярности - Санкт-Петербург. Сейчас из России нет прямых рейсов в Евросоюз, но скучающие по Европе люди могут найти все то же самое в Петербурге или в Калининграде. За последние пару лет Калининградская область также резко продвинулась в рейтинге предпочтений россиян», - сказал Мкртчян.
При этом он назвал знаковым событием то, что новогодняя Турция «подвинула» Египет.
«Из зарубежных направлений зимой номер один это Эмираты, туда летает больше 600 рейсов в неделю из 15 городов России. Номер два это Таиланд, где по-настоящему тепло. При этом, направлением номер три впервые за много лет стала Турция, потеснившая Египет, это знаковое событие. Тут сыграли роль и рост цен на Египет, и ближневосточный конфликт», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов назвал в числе популярных направлений еще и Шри-Ланку с Гоа.
«У нас сейчас Шри-Ланка пользуется большим спросом, отели на Гоа, а также Арабские Эмираты», - сказал Голов.
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко ранее в беседе с Telegram-канал «Радиоточка НСН» опроверг сообщения СМИ о росте стоимости турпутевок для россиян с 1 января 2024 года.
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