Шри-Ланку назвали одним из самых популярных «зимних» направлений среди россиян

Накануне Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян с месяца до полугода. Действовать такой режим будет до 25 июня 2023 года. Дмитрий Горин отметил, что Шри-Ланка является одной из самых популярных стран для россиян с учетом ограниченности международных предложений.

«Шри-Ланка входит в список 24 открытых стран с прямым воздушным сообщением, есть также транзитные рейсы. С учетом ограниченности международных предложений и перевозки, это популярное направление. Туроператоры предлагают готовые пакетные предложения, можно предположить, что в этом зимнем сезоне Шри-Ланка будет входить в список популярных туристических направлений. Карта «Мир» сейчас не работает и в Турции, поэтому в этой ситуации выгоднее все оплачивать через турагента с туроператором, чтобы провести в рублях оплату питания и проживания. Для покупки сувениров можно сделать карту западного банка в Армении или Узбекистане, либо покупать наличные», - сказал Горин.

Он отметил, что цены на все международные путешествия выросли из-за дорогой авиаперевозки. Горин порекомендовал россиянам планировать путешествия именно в рамках пакетных туров через турагентов, так как цены там гораздо ниже.