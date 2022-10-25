Шри-Ланку назвали одним из самых популярных «зимних» направлений среди россиян
На остров в Южной Азии можно добраться прямыми рейсами из России и пробыть там до полугода, отметил в эфире НСН вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
Шри-Ланка предстоящей зимой будет пользоваться большой популярностью среди россиян, туроператоры уже сформировали готовые пакетные предложения, в страну можно долететь прямым авиасообщением, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в разговоре с НСН.
Накануне Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян с месяца до полугода. Действовать такой режим будет до 25 июня 2023 года. Дмитрий Горин отметил, что Шри-Ланка является одной из самых популярных стран для россиян с учетом ограниченности международных предложений.
«Шри-Ланка входит в список 24 открытых стран с прямым воздушным сообщением, есть также транзитные рейсы. С учетом ограниченности международных предложений и перевозки, это популярное направление. Туроператоры предлагают готовые пакетные предложения, можно предположить, что в этом зимнем сезоне Шри-Ланка будет входить в список популярных туристических направлений. Карта «Мир» сейчас не работает и в Турции, поэтому в этой ситуации выгоднее все оплачивать через турагента с туроператором, чтобы провести в рублях оплату питания и проживания. Для покупки сувениров можно сделать карту западного банка в Армении или Узбекистане, либо покупать наличные», - сказал Горин.
Он отметил, что цены на все международные путешествия выросли из-за дорогой авиаперевозки. Горин порекомендовал россиянам планировать путешествия именно в рамках пакетных туров через турагентов, так как цены там гораздо ниже.
«Цены на все международные путешествия изменились из-за более дорогой авиаперевозки, так как из-за санкций рейсов стало в разы меньше, любое международное направление зависит от стоимости перелета. Совет для туристов один – планировать путешествия именно в рамках пакетных туров через турагентов, так как есть специальные цены на перелет и на гостиницы. Несмотря на стабилизацию курсов валют, составляющая авиационной перевозки в турпакете составляет зачастую 70%», - резюмировал Горин.
Так, стоимость визы на Шри-Ланку для россиян составляет 35 долларов. Туроператоры помогают оформить визу за рубли, если туристам неудобно оплачивать онлайн картой иностранного банка или наличными по прилете.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 578 / сут.
Умерли
390 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+12 912 / сут.
- Экс-шэф Пентагона Картер умер в США
- ЦБ хочет разрешить мобилизованным досрочно отказываться от ОСАГО
- Генпрокуратура Украины возбудила дело против главы Минтранса РФ Савельева
- Цех по производству алюминиевых радиаторов загорелся в Волгограде
- Бразилец задержан в Норвегии по подозрению в работе на РФ
- Президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие Украине
- Суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер
- Минобороны РФ заявило об отражении новых атак ВСУ в Херсонской области
- Совладелец S7 Group Филева покинула пост гендиректора и уехала из России
- Рок-группа Джонни Деппа отправится в тур по Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru