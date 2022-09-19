Туроператоры РФ рекомендовали россиянам брать в Турцию наличные деньги

Туроператоры РФ рекомендовали россиянам брать в Турцию наличные деньги в связи с возникшими трудностями с обслуживанием российских карты «Мир».

Частный турецкий банк прекратил работу с «Миром»

Ранее турецкие Ishbank и Denizbank заявили о прекращении обслуживания российских карт «Мир» из-за возможных санкций США.

В четверг, 15 сентября, Минфин США опубликовал документ, в котором говорится о готовности властей страны вводить санкции за поддержку платежной системы «Мир» за российскими границами.


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