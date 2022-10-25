Шри-Ланка увеличила в шесть раз срок действия визы для россиян

Власти Шри-Ланки приняли решение продлить срок действия визы для граждан России с одного месяца до шести. Такой режим будет актуален до 25 июня 2023 года. Об этом министерство туризма островного государства проинформировало туроператора «Интурист», сообщает РИА Новости.

Стоимость визы останется прежней - 35 долларов США за один раз. Как пояснили в министерстве, решение принято для поддержки туриндустрии страны, которая пострадала в результате пандемии коронавируса.

В «Интуристе» отметили рекордный спрос на отдых на Шри-Ланке. Ежедневно поступают десятки заявок. Причём, востребованы не только чартерные перелёты из Москвы и регионов РФ, но и стыковочные рейсы авиаперевозчиков. В целом, Шри-Ланка входит в первую пятёрку популярных выездных направлений текущей осени.

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новогодний отдых подорожал до 67%. Больше всего выросли цены на путёвки в Турцию, а также в Египет, Шри-Ланку и ОАЭ.

