СМИ: туроператоры России полетят на Карибы и в Азию через Турцию
Туроператоры России разрабатывают авиамаршруты на Карибы и в Азию со стыковкой в Анталье, сообщают «Известия» со ссылкой на Альянс туристических агентств России (АТА).
Как минимум один крупный оператор уже продает таким образом туры в Доминикану, стоимость которых начинается от 342 тыс. рублей на двоих. Полеты через Турцию — самый дешевый и как правило единственный вариант провести зиму на теплом море. При этом из Антальи на Карибы и в Азию россиян будут развозить турецкие авиаперевозчики, что исключает риск ареста самолетов и испорченного отдыха.
В частности, речь идет о новой турецкой авиакомпании MGA, созданной Anex Group в Анталье. Перевозчик нацелен летать в Доминикану, Мексику и Таиланд. При этом про рейсы российских авиакомпаний в Азию и на Карибы речи пока не идет
Напомним, туры по России в бархатный сезон подорожали на 10–15% по сравнению с 2021 годом, а за границу — на 50–60%. Путёвки на отечественные курорты на сентябрь-октябрь стартуют от 22 тысяч рублей на человека (или 9 тысяч без перелета), а заграничные (без учета СНГ) — от 60 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+33 059 / сут.
Умерли
384 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 281 / сут.
- СМИ: туроператоры России полетят на Карибы и в Азию через Турцию
- Диетолог рассказала, что лучше есть во время полета
- В Германии рассказали, кто управляет Зеленским
- Дуров допустил, что у Telegram появится платформа по продаже никнеймов
- СМИ: усиление БРИКС и сближение РФ с КНР положит конец однополярному миру
- В ООН призвали установить все факты убийства журналистки Дугиной
- Небензя заявил, что Россия готова к купированию гонки вооружений
- Захарова назвала власти Украины «подделкой»
- Три человека погибли в ДТП под Волгоградом
- По крайней мере один человек погиб при стрельбе в штате Джорджия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru