СМИ: туроператоры России полетят на Карибы и в Азию через Турцию

Как минимум один крупный оператор уже продает таким образом туры в Доминикану, стоимость которых начинается от 342 тыс. рублей на двоих. Полеты через Турцию — самый дешевый и как правило единственный вариант провести зиму на теплом море. При этом из Антальи на Карибы и в Азию россиян будут развозить турецкие авиаперевозчики, что исключает риск ареста самолетов и испорченного отдыха.

В частности, речь идет о новой турецкой авиакомпании MGA, созданной Anex Group в Анталье. Перевозчик нацелен летать в Доминикану, Мексику и Таиланд. При этом про рейсы российских авиакомпаний в Азию и на Карибы речи пока не идет

Напомним, туры по России в бархатный сезон подорожали на 10–15% по сравнению с 2021 годом, а за границу — на 50–60%. Путёвки на отечественные курорты на сентябрь-октябрь стартуют от 22 тысяч рублей на человека (или 9 тысяч без перелета), а заграничные (без учета СНГ) — от 60 тысяч рублей.

