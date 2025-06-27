«Сейчас в Северной Корее открылся шикарный пляж Вонсан-Кальма, и 7 июля у нас полетит туда первая группа. Это пятикилометровый пляж, белый песок, сумасшедшие, красивые отели со всем необходимым для отдыха. Есть развлечения и для детей, и для взрослых. Думаю, что он будет популярный, просто его нужно хорошенечко раскрутить», - рассказала она.

По словам Мухиной, туры в Северную Корею пользуются популярностью, а разброс цен позволяет каждому туристу выбрать маршрут себе по карману.

«Есть четырехдневные авиамаршруты в Северную Корею, они по стоимости примерно 90 тысяч рублей. Есть пятидневные - примерно 100 тысяч рублей. Есть кольцевой авиамаршрут, 10-дневный тур: заходим в Пхеньян и проезжаем практически всю Корею, выходим поездом через торгово-экономическую зону Расон. Он тоже пользуется популярностью в этом году. А вообще спрос хороший, особенно, когда в Корее проходят государственные праздники. А они там почти каждый месяц. В августе будет 80-летие победы над японцами. В сентябре - День создания республики. Мы стараемся, чтобы под эти праздники наши туристы смогли попасть в Корею, потому что корейцы умеют красиво их отмечать», - отметила она.

Также она рассказала о более бюджетных турах на поезде для тех, кто едет из Владивостока.