Шри-Ланка сохранит бесплатные визы для туристов из России

Шри-Ланка не будет отменять безвизовый режим для туристов из России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Руван Ранасинхге в беседе с РИА Новости.

Сейчас россияне при въезде на Шри-Ланку получают бесплатные электронные визы.

Как отметил Ранасинхге, у республики нет планов отменять такие документы.

«Туризм — ключ к восстановлению экономики. Бесплатные визы и система ETA призваны упростить поездки», — указал замминистра.

При этом Шри-Ланка обсуждает возможность расширения схемы на 40 государств. Такое предложение передали в специальный комитет, оно находится на рассмотрении.

Между тем Минэкономразвития сообщило, что Россия согласовывает с Китаем упрощение въезда для туристов и обсуждает возможность снижения минимального числа участников тургрупп до трех, пишет Ura.ru.

