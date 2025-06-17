Шри-Ланка сохранит бесплатные визы для туристов из России
Шри-Ланка не будет отменять безвизовый режим для туристов из России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Руван Ранасинхге в беседе с РИА Новости.
Сейчас россияне при въезде на Шри-Ланку получают бесплатные электронные визы.
Как отметил Ранасинхге, у республики нет планов отменять такие документы.
«Туризм — ключ к восстановлению экономики. Бесплатные визы и система ETA призваны упростить поездки», — указал замминистра.
При этом Шри-Ланка обсуждает возможность расширения схемы на 40 государств. Такое предложение передали в специальный комитет, оно находится на рассмотрении.
Между тем Минэкономразвития сообщило, что Россия согласовывает с Китаем упрощение въезда для туристов и обсуждает возможность снижения минимального числа участников тургрупп до трех, пишет Ura.ru.
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