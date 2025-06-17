Столица Китая Пекин не очень популярна у российских туристов, в основном россияне едут в Китай ради пляжного отдыха, выбирая Хайнань, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Туристический поток из Москвы в Пекин вырос на 83% за первые пять месяцев 2025 года по сравнению с таким же периодом 2024 года. Эту информацию уже прокомментировала заместитель директора управления по делам культуры и туризма города Чжэн Фан. Она отметила, что это связано, в том числе, с ослаблением визового режима между странами, а также экскурсионным потенциалом столицы, уточняет ТАСС. Мкртчян же назвал остров Хайнань главным драйвером роста турпотока из России в Китай.