«Всерьез и надолго»: Чем российским туристам так полюбился Китай
Россияне наслаждаются в Китае пляжным отдыхом и шопингом, однако недооценивают исторические маршруты, сказали опрошенные НСН эксперты.
Столица Китая Пекин не очень популярна у российских туристов, в основном россияне едут в Китай ради пляжного отдыха, выбирая Хайнань, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Туристический поток из Москвы в Пекин вырос на 83% за первые пять месяцев 2025 года по сравнению с таким же периодом 2024 года. Эту информацию уже прокомментировала заместитель директора управления по делам культуры и туризма города Чжэн Фан. Она отметила, что это связано, в том числе, с ослаблением визового режима между странами, а также экскурсионным потенциалом столицы, уточняет ТАСС. Мкртчян же назвал остров Хайнань главным драйвером роста турпотока из России в Китай.
«Никто не вычисляет, сколько именно людей едут в конкретные города, мы смотрим на общий поток туристов в Китай. Растет спрос на это направление, а главный драйвер роста в 2025 году — это Хайнань, осенью и зимой туда будет еще больше рейсов. Столица не так популярна у наших соотечественников, они чаще посещают юг страны: Гуанчжоу, Хайнань, а Пекин многие пропускают. Это на 100% туристический город, где нет большого бизнеса, туда приезжают с экскурсионными целями. Но у нас это интересует далеко не всех — кто-то хочет пошопиться, это в основном жители Приморья и Хабаровского края, которые посещают приграничные районы. Те, кому нужен пляж, летят на Хайнань, а те, кому нужно лечение, посещают здравницы. Бизнес-туризм в основном в Шанхае, Гонконге и Гуанчжоу», — указал собеседник НСН.
Тренд на Китай у россиян - это
В свою очередь почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько отметил, что россияне недооценивают исторические маршруты по Китаю.
«Китай находится в топе стран по количеству объектов культурного наследия. У него огромное число интересных исторических мест. Это касается и классических маршрутов (Пекин, Шанхай, Сучжоу), и поездок в другие китайские провинции. В России эти направления недооценены. Сейчас стало больше предложений, подешевели перелеты, куда проще с визами, а где-то они и вовсе не нужны. Этот тренд на Китай — всерьез и надолго. Но поездки стоит выбирать через туроператоров, потому что существует множество особенностей самой страны, например, языковой барьер, поэтому лучше доверить организацию путешествия профессионалам», — заключил он.
Ранее Мкртчян рассказал НСН, китайский остров Хайнань привлекает россиян пляжным отдыхом и лечением, именно с этого острова многие начинают знакомство со страной, несмотря на довольно высокие цены круглый год.
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