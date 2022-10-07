«Сезонный спад»: Россияне не отказываются от туров в Турцию из-за проблем с картами «Мир»
Случаи отмены бронирований туров происходят лишь на фоне сезонного спада в октябре и частичной мобилизации, отметил в эфире НСН директор «Турпомощи» Александр Осауленко.
Россияне не отказываются от забронированных туров в Турцию на фоне проблем с картами «Мир», при этом опция раннего бронирования в страну также останется популярной, несмотря на геополитические факторы, заявил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с НСН.
Накануне торговцы в турецких Анталье и Белеке заявили, что без решения проблемы с российской платежной системой «Мир» они не смогут начать новый туристический сезон. По их словам, Анкара должна сопротивляться давлению США и решить существующие проблемы с платежами. Александр Осауленко отметил, что определенные неудобства для россиян теперь есть, но это не означает, что они совсем перестанут приезжать в Турцию.
«Отмены бронирований нет. Сейчас в октябре традиционно для Турции идет спад сезона, но самолеты пустые не летают. Да, сокращается количество полетных программ, но это планово, потому что лето прошло и все готовятся к зимнему сезону. Опция раненого бронирования Турции также сохранится в будущем. Такая тема периодически то набирает обороты, то гаснет, в зависимости от всех объективных условий, которые складываются на рынке и в мире. Безусловно, опция сохранится, но она будет то набирать динамику на рост, то снижаться, полностью она никуда не уйдет», - сказал Осауленко.
По его словам, россияне испытывают определенные неудобства из-за того, что карта «Мир» не работает в Турции. Однако, отметил Осауленко, турецкие власти уже создают новые механизмы оплаты для российский туристов.
«Конечно, есть определенные неудобства, но это не означает, что поток (туристов – ред. НСН) каким-то образом там прекратился. Безусловно, в этом плане Турция в перспективе может что-то потерять. Но страна также заявила, что они создают новые механизмы, которые будут приемлемы для российских туристов. Турция прекрасно понимает, что этот вопрос достаточно серьезный и его необходимо решать. Надеемся, что этот механизм появится в ближайшее время», - указал собеседник НСН.
Также директор «Турпомощи» рассказал, что есть случаи отмены бронирований туров в Турцию на фоне частичной мобилизации, однако они не носят массовый характер.
«Случаи отмены бронирований из-за частичной мобилизации есть, но это не носит массовый характер. Каждый случай рассматривается компанией персонально. Сказать, что эти вопросы носят критический характер, нельзя. Отказы всегда существовали по разным причинам. Компании умеют работать в подобных ситуациях», - резюмировал Осауленко.
Ранее кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что россияне могут приобретать банковские карты в Казахстане, Киргизии и Белоруссии, чтобы с их помощью расплачиваться за границей.
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