«Сезонный спад»: Россияне не отказываются от туров в Турцию из-за проблем с картами «Мир»

Накануне торговцы в турецких Анталье и Белеке заявили, что без решения проблемы с российской платежной системой «Мир» они не смогут начать новый туристический сезон. По их словам, Анкара должна сопротивляться давлению США и решить существующие проблемы с платежами. Александр Осауленко отметил, что определенные неудобства для россиян теперь есть, но это не означает, что они совсем перестанут приезжать в Турцию.

«Отмены бронирований нет. Сейчас в октябре традиционно для Турции идет спад сезона, но самолеты пустые не летают. Да, сокращается количество полетных программ, но это планово, потому что лето прошло и все готовятся к зимнему сезону. Опция раненого бронирования Турции также сохранится в будущем. Такая тема периодически то набирает обороты, то гаснет, в зависимости от всех объективных условий, которые складываются на рынке и в мире. Безусловно, опция сохранится, но она будет то набирать динамику на рост, то снижаться, полностью она никуда не уйдет», - сказал Осауленко.

По его словам, россияне испытывают определенные неудобства из-за того, что карта «Мир» не работает в Турции. Однако, отметил Осауленко, турецкие власти уже создают новые механизмы оплаты для российский туристов.